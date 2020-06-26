السعودية اليوم / فلسطين تسجل 132 إصابة جديدة بفيروس كورونا



رام الله 05 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 26 يونيو 2020 م واس

سجلت فلسطين 132 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة في بيان صحفي أن مجمل الإصابات بالفيروس في فلسطين بلغ 1720 حالة، فيما بلغت حالات التعافي 620 حالة، والوفيات 5 حالات، والحالات النشطة 1095 حالة.

// انتهى //

18:00ت م

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رام الله 05 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 26 يونيو 2020 م واسسجلت فلسطين 132 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية في 9 محافظات بالضفة الغربية.وأفادت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة في بيان صحفي أن مجمل الإصابات بالفيروس في فلسطين بلغ 1720 حالة، فيما بلغت حالات التعافي 620 حالة، والوفيات 5 حالات، والحالات النشطة 1095 حالة.// انتهى //18:00ت م0101

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