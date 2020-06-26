السعودية اليوم / "الصحة" تتفاعل مع الحملة المجتمعية #بك_أفخر لشكر الممارسين الصحيين



الرياض 05 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 26 يونيو 2020 م واس

تفاعلت وزارة الصحة مع الحملة المجتمعية بعنوان #بك_أفخر ، حيث نشرت تغريدة في حسابها الرسمي على تويتر قالت فيها: " شارك عبر الهاشتاق في شكر ممارس صحي تعرفه، جهودهم وتضحياتهم ستبقى محل تقدير الجميع".

ويأتي ذلك تقديراً لجهود الممارسين الصحيين خلال جائحة

وتسعى الحملة إلى إشراك جميه أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم وشرائحهم لتوجيه رسالة شكر وتقدير للممارسين الصحيين من خلال عدد من التصاميم التي تم إعدادها .

// انتهى //

17:59ت م

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الرياض 05 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 26 يونيو 2020 م واستفاعلت وزارة الصحة مع الحملة المجتمعية بعنوان #بك_أفخر ، حيث نشرت تغريدة في حسابها الرسمي على تويتر قالت فيها: " شارك عبر الهاشتاق في شكر ممارس صحي تعرفه، جهودهم وتضحياتهم ستبقى محل تقدير الجميع".ويأتي ذلك تقديراً لجهود الممارسين الصحيين خلال جائحة كورونا ، حيث تركز هذه الحملة التي أطلقها المجتمع على الطابع الإنساني وتستهدف الممارسين الصحيين والفخر بهم على ماقدموه من تضحيات كبيرة ومابذلوه من جهود طيبة للتصدي لجائحة كورونا حفاظاً على صحة المواطنين والمقيمين.وتسعى الحملة إلى إشراك جميه أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم وشرائحهم لتوجيه رسالة شكر وتقدير للممارسين الصحيين من خلال عدد من التصاميم التي تم إعدادها .// انتهى //17:59ت م0100

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