السعودية اليوم / الجامعة الإسلامية بالنيجر تنوه بقرار المملكة بشأن الحج



نيامي 05 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 26 يونيو 2020 م واس

نوهت الجامعة الإسلامية بالنيجر بقرار المملكة العربية

وعدّت أن هذا القرار يترجم حرص المملكة على الحفاظ على صحة المسلمين ومنع انتشار الأمراض المعدية ومنع تحويل الأراضي المقدسة إلى بؤرة للأمراض الفتاكة ومصدر قلق لصحة الناس.

وأعرب المجلس في بيان له عن تأييده ودعمه لهذا القرار، راجيًا من -الله عز وجلّ- أن يحفظ البشرية جمعاء من الوباء وسيئ الأسقام، وأن يحفظ بلاد الحرمين الشريفين ويوفق ولاتها ويسدد خطاهم.

// انتهى //

17:52ت م

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نيامي 05 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 26 يونيو 2020 م واسنوهت الجامعة الإسلامية بالنيجر بقرار المملكة العربية السعودية السماح لعدد محدود جدًا من المقيمين داخل المملكة بحج هذا العام 1441 هـ .وعدّت أن هذا القرار يترجم حرص المملكة على الحفاظ على صحة المسلمين ومنع انتشار الأمراض المعدية ومنع تحويل الأراضي المقدسة إلى بؤرة للأمراض الفتاكة ومصدر قلق لصحة الناس.وأعرب المجلس في بيان له عن تأييده ودعمه لهذا القرار، راجيًا من -الله عز وجلّ- أن يحفظ البشرية جمعاء من الوباء وسيئ الأسقام، وأن يحفظ بلاد الحرمين الشريفين ويوفق ولاتها ويسدد خطاهم.// انتهى //17:52ت م0098

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