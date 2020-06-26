شكرا لقرائتكم خبر عن "الموارد البشرية" تغير موقعها الإكتروني وحسابات التواصل والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، تغيير نطاق موقعها الإلكتروني الرسمي وحسابات التواصل الاجتماعي ، وقالت أنه يمكن التواصل عبر موقعها الجديد من خلال الرابط: http://HRSD.GOV.SA .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "الموارد البشرية" تغير موقعها الإكتروني وحسابات التواصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.