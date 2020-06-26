شكرا لقرائتكم خبر عن " جزر القُمر" تدين الهجمات الحوثية على المملكة والان نبدء بالتفاصيل

أدانت حكومة جمهورية القمر المتحدة بأشد العبارات الهجمات الإرهابية المتكررة التي تنفذها ميليشيا الحوثي الإرهابية على المنشآت الحيوية في المملكة من خلال الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية. وشددت في بيان لها اليوم على استنكارها استمرار مثل هذه التصرفات الخطيرة، داعية في الوقت ذاته المجتمع الدولي إلى ضرورة الاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ قرار حاسم يحيل دون تكرار مثل هذه الأعمال الإرهابية التي توصف بـ "الفظيعة".

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