شكرا لقرائتكم خبر عن ​​​​​​​الهلال الأحمر يقيم نقاط فرز لأكثر من 33 جامعاً الرياض والان نبدء بالتفاصيل

تواصل هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض إقامة نقاط فرز وفحص أوليه لأكثر من 33 جامعا داخل مدنية الرياض وخارجها وذلك لفرز المصلين لصلاة الجمعة اليوم الموافق الخامس من شهر ذو القعدة. ونفذ هذه المبادرة أكثر من 100 متطوع تحت مظلة الهيئة، حيث تم توزيع متطوعين للجوامع خارج مدنية الرياض الذي يبلغ عددها 24جامعا ما بين 2- 4 متطوعين لكل جامع، فيما تم توزيع 3-5 متطوعين للجوامع داخل مدنية الرياض الذي يبلغ عددها تسعة جوامع، ويقوم المتطوعين بفرز المصلين قبل دخول المستجد والتأكد من درجات حرارتهم ولبس الكمامات وتعقيم الأيدي، حيث تعد هذه المبادرة للتأكيد على دور الهيئة المجتمعي من خلال فريق التطوع والمتطوعين التابعين لها وتحت مظلتها.

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