شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تسجل حالتي وفاة و 915 إصابة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت الكويت اليوم 915 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 43703 حالات، فيما تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين إثر إصابتهما بالفيروس ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 341 حالة وفاة. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند في بيان: إن حالات الإصابة الـ915 السابقة تضمنت 492 حالة لمواطنين كويتيين بنسبة بلغت 77ر53% و423 لغير الكويتيين بنسبة 23ر46%.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الكويت تسجل حالتي وفاة و 915 إصابة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.