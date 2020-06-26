شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تسجل حالتي وفاة و 915 إصابة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند في بيان: إن حالات الإصابة الـ915 السابقة تضمنت 492 حالة لمواطنين كويتيين بنسبة بلغت 77ر53% و423 لغير الكويتيين بنسبة 23ر46%.
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