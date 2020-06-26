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82 إصابة جديدة بـ كورونا في جازان والإجمالي 2052
الحالات الجديدة رصدت في 11 مدينة
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد- جازان
ارتفعت حصيلة كورونا في جازان اليوم 82 حالة بعدما كشفت وزارة الصحة عن عدد حالات كورونا التي تم رصدها خلال الـ24 ساعة الماضية في كافة مدن ومناطق المملكة.
توزيع حالات كورونا الجديدة في جازان
وأوضحت الصحة، خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، أن الحالات الجديدة رصدت في 11 مدينة، حيث سجلت جازان 28 إصابة، وبيش 25 إصابة، وفرسان 7 إصابات، وصبيا 5 إصابات، والعارضة 5 إصابات، وصامطة 4 إصابات، وأحد المسارحة 4 إصابات، وأبو عريش إصابة واحدة، والدرب إصابة واحدة، والعيدابي إصابة واحدة، وفيفاء إصابة واحدة، من جهة أخرى سجلت منطقة جازان اليوم حالتي شفاء في مدينة جازان.
إجمالي حالات كورونا في جازان
وبلغ إجمالي عدد الإصابات بمنطقة جازان حتى اليوم 2052 إصابة، فيما بلغ عدد حالات التعافي 1529 حالة، وبلغ عدد الوفيات 23 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 500 حالة.
وكانت وزارة الصحة أعلنت عن تسجيل 3938 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بالمملكة إلى 174577 إصابة، وبلغ عدد حالات التعافي 120471 حالة، وبلغ عدد الوفيات 1474 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 52632 حالة، فيما وصل عدد الحالات الحرجة 2273 حالة.
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