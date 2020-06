9 فوائد لـ فيتامين د وإليك كيفية الحصول عليه في النظام الغذائي

2020-06-26

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

فيتامين د ، الملقب بـ فيتامين أشعة الشمس، مهم لصحة العظام، لكن فوائده لا تتوقف عند هذا الحد؛ فهو لاعب رئيسي في الحفاظ على صحة جسم الإنسان، وفيما يلي تسع فوائد تحتاج إلى معرفتها:

1- يقوي عظامك:

يشتهر فيتامين د بقدرته على بناء العظام وتقويتها؛ وذلك لأنه يعزز امتصاص الكالسيوم في أمعائك، وبالأساس لن يتمكن الكالسيوم الذي يفيد عظامك من القيام بعمله دون هذا الفيتامين، ويؤدي نقص تناوله إلى الإصابة بهشاشة العظام.

2- تقوية العضلات:

بالإضافة إلى قدراته على بناء العظام، فإن فيتامين د يؤثر أيضًا في تقوية العضلات، وهو ما له أهميته بشكل خاص لكبار السن.

3- دعم الجهاز المناعي ومحاربة الالتهاب:

يدعم فيتامين د الجهاز المناعي من خلال محاربة البكتيريا والفيروسات الضارة، وهو ما له دوره الكبير هذه الأيام بسبب تفشي فيروس كورونا، ويهتم الباحثون بدوره المحتمل في نتائج العدوى؛ حيث إن هناك أدلة متزايدة على أنه يقلل من خطر العدوى التنفسية الحادة.

4- تعزيز صحة الفم:

بما أن فيتامين د يساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم، فإنه يلعب دورًا حاسمًا في دعم صحة الفم، ويقلل من خطر تسوس الأسنان وأمراض اللثة.

5- الوقاية من داء السكري من النوع 1 والنوع 2:

على الرغم من أن الدراسات ليست قاطعة، إلا أنه قد يكون مفيدًا للوقاية من مرض السكري من النوع 1 والنوع 2، بحسب دراسة نُشرت في عام 2006 في مجلة رعاية مرضى السكري.

6- علاج ارتفاع ضغط الدم:

وفقًا لمراجعة أجريت عام 2019 ونشرت في مجلة Current Protein & Peptide Science، فإنه قد يلعب دورًا في علاج ارتفاع ضغط الدم، وبالعكس فإن نقصه يرفع ضغط الدم مباشرة.

7- يساعد على فقدان الوزن:

تؤدي السمنة إلى انخفاض مستويات فيتامين د، مما يعني أن المزيد منه يساعد في فقدان الوزن، ووجدت دراسة أجريت عام 2009 في المجلة البريطانية للتغذية أن النساء البدينات اللاتي تناولن فيتامين د كانوا أكثر نجاحًا من التخلص من الوزن الزائد أكثر من نظرائهن.

8- مكافحة الاكتئاب:

وفقًا لدراسة عام 2017 في مجلة علم النفس العصبي، وجد الباحثون أن هناك علاقة مهمة بين الاكتئاب ونقص فيتامين د.

9- تقليل مخاطر الإصابة ببعض أنواع السرطان:

أشار موقع المعهد الوطني للسرطان (NCI) ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ( Vitamin D may help keep muscles strong & protect us from cancer & type 2 diabetes. https://t.co/rTKaYpmqHx #NNM pic.twitter.com/eRH6qonf2a — CDC Environment (@CDCEnvironment) March 25, 2016 ) إلى أنه يقي من سرطان القولون والمستقيم وسرطان الثدي والبروستاتا والبنكرياس.

كيفية الحصول على المزيد من فيتامين د؟

على الرغم من توفره في أشعة الشمس وبعض الأطعمة والمكملات إلا أن هناك العديد من البشر لا يحصلون على كميات كافية منه، وهناك بعض الطرق الرئيسية التي يمكنك من خلالها زيادة جرعتك اليومية، ومنها:

1- الحصول على نحو 20 دقيقة من ضوء الشمس عدة مرات في الأسبوع.

2- تناول الأسماك الدهنية بما في ذلك سمك السلمون والتونة والماكريل والسردين.

3- تناول أيضًا الفطر والحليب وعصير البرتقال.

4- هناك مكملات غذائية لتعزيز مستويات فيتامين د في الجسم، لكن يجب تناولها تحت إشراف من طبيبك الخاص.

