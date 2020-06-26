كيفية معرفة ما إذا تم إسكات رسائلك على WhatsApp

2020-06-26

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

يوفر تطبيق المراسلة WhatsApp طرقًا تُمكِنك من تجاهل المزعجين، فهناك خياران، إما بكتم رسائل الشخص لفترة أو حظره بشكل نهائي، ولكل منها استخداماته، ولكن هل حدث لك أن أرسلت العديد من الرسائل لإحدى جهات الاتصال الخاصة بك دون أن تتلقى ردًّا؟ قد يكون أحد الأسباب هو أنه تم إسكات رسائلك.

وشارك رواد الموقع الإلكتروني للسؤال والإجابة كورا (Quora) حيلة بسيطة لمعرفة ما إذا كانت شكوكك صحيحة أم لا.

الفرق بين كتم الصوت والحظر:

يؤدي حظر الشخص إلى عدم إمكانية تواصل الطرفين مرة أخرى، لكن الكتم هو وسيلة أقل حدة، تُعينك على تحمل الشخص المزعج أو المتطفل لفترة مؤقتة من 8 ساعات إلى يوم أو عدة أسابيع أو حتى عام كامل.

وعندما يقوم شخص ما بحظرك، فإنه بإرسال ملفات له تظهر لك أيقونة رمادية واحدة لا تتغير أبدًا، وفي حالة ظهور علامتين رماديتين، فذلك يعني أنه تم إرسال رسالتك وتسليمها، وقد تكون مؤشرًا أنه تم كتم رسائلك إذا أرسلت أكثر من رسالة على فترات متعددة دون تحولها للون الأزرق والذي يعني أنه تم قراءة رسالتك من قبل الشخص الآخر.

كيف تعلم أنه تم كتم رسائلك لدى شخص ما؟

Advertisements

بالإضافة إلى مراقبة الأيقونة الرمادية، قدم مستخدمو كورا حيلة أخرى، وهي لا تتضمن إعدادات خاصة أو تنزيل برامج أو تطبيقات بل هي إستراتيجية بسيطة للغاية، وهي أنه إذا كان لديك إمكانية الاقتراب من الشخص الذي تعتقد أنه كتم رسائلك على WhatsApp، فأرسل له رسالة وستلاحظ إذا وصل إخطار له أم لا.

إذا لم يصل له إخطار فستعرف أن شكوكك في محلها، لكن هناك حل.

حل مشكلة كتم رسائلك على WhatsApp عند الآخرين:

وقال أحد المستخدمين: إذا كنت تريد التواصل بشكل عاجل مع هذا الشخص، أنشئ مجموعة تضمه، وأرسل رسالة إليه تبدأ بعلامة @، ثم اسمه الذي يظهر به على التطبيق، وسيظهر عنده إشعار برسالتك.

وتابع: هذه الحيلة تمكنك أيضًا من تأكيد شكوكك، وربما تكتشف أنه تم إسكاتك عن طريق الخطأ أو ببساطة لم يكن لدى هذا الشخص الوقت لمراجعة جميع رسائلك.

لماذا أوقف WhatsApp خدمة دفع الأموال في البرازيل ؟

تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على

شارك الخبر









