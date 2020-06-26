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أول فيديو لحادث طعن مدينة غالاكسو في بريطانيا 

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2020-06-26

أول فيديو لحادث طعن مدينة غالاكسو في بريطانيا 

أُصيب نحو أربعة أشخاص على الأقل

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أول مقطع فيديو يوثق حادث الطعن في غالاكسو في أسكتلندا، بريطانيا، حيث تم إغلاق المدينة اليوم وسط تقارير تفيد بأن ثلاثة أشخاص طعنوا حتى الموت في سلم فندق على يد مهاجم بعد طعن شرطي.

وبحسب موقع BBC فإنه تم إغلاق مركز المدينة بعد أن أعلنت شرطة أسكتلندا عن حادث كبير، ثم اقتحم ضباط بأسلحة آلية فندق بارك إن في شارع ويست جورج في مدينة

مضيفًا أنهم أطلقوا النار على الجاني. 

وقال أحد شهود العيان، شون: إنه رأى رجلًا يدخل منطقة الاستقبال ويطعن شخصين، وكانت والدته تقيم في الداخل فاتصل بها للبقاء في الغرفة.

ولم تعلن شرطة أسكتلندا تفاصيل الحادث بعد، مكتفية بأنه تم احتواء الموقف ولا يوجد خطر على الجمهور، كاشفة أن أحد الضباط تم طعنه.

وأظهرت لقطات من الفيديو وجود وحدات مسلحة، مع ما يصل إلى 20 عربة شرطة ودروع مكافحة الشغب، وضباط مسلحين، ومسعفين طبيين، وسيارات إسعاف، ونحو أربعة مصابين يتم نقلهم من فندق بارك إن على نقالات.

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ويُذكر أن ذلك يأتي بعد أيام من حادث الطعن في مدينة ريدينج البريطانية، والذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، وقالت المصادر: إن المتهم ليبي الجنسية يُدعى خيري سعد الله، كما أعلنت شرطة مكافحة الإرهاب أن الهجوم هو حادث إرهابي، وفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

ومن غير الواضح بعد ما إذا كان الهجومان متصلين أم لا، وما إذا كانت دوافع المهاجمين مشتركة.

حادث طعن مدينة غالاكسو

حادث طعن مدينة غالاكسو

حادث طعن مدينة غالاكسو

حادث طعن مدينة غالاكسو

الكشف عن هوية المتورط بـ حادث الطعن في ريدينج البريطانية



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