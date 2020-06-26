تعرف على ضريبة الدخل الجديدة بالسعودية .. وجدول الفئات الوظيفية

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 26 يونيو 2020 05:17 مساءً - اجتمع مجلس الوزراء السعودى لبحث اقرار تعديلات على النظام الضريبى فى الدولة وضريبة الدخل للمواطنين وتعديل جدول الفئات الوظيفية ومن بينها انه لا يجوز تمديد خدمات الموظفين فى الوظائف الخاصة بالدولة بعد بلوغهم سن التقاعد وكان ذلك عبر الفيديو كونفرانس برئاسة الملك سلمان رئيس مجلس الوزراء .

وتتعلق الفقرة (أ) من المادة الثانية من قانون ضريبة الدخل بالأشخاص الخاضعين للضريبة وتشمل “شركة أموال مقيمة مقابل أسهم مملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر لغير السعوديين، وكذلك أسهم مملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر لأشخاص العاملين في إنتاج النفط والهيدروكربونات”.

وناقش المجلس التقدم الذي أحرزته المملكة من بين أكثر الدول قدرة على المنافسة في الكتاب السنوي عن التنافسية العالمية 2020 م، وانضمامها إلى المرتبة (الرابعة والعشرين)، والتي تعد أعلى درجات العام الماضي بين (63) دولة أكثر قدرة على المنافسة عالمياً، وتحتل المرتبة الثامنة بين دول مجموعة العشرين متقدمة على الاقتصادات المتقدمة في العالم، على الرغم من الظروف الاقتصادية الناجمة عن وباء كورونا.

وما يجسده هذا المؤشر على عمق الإصلاحات في بيئة الأعمال في المملكة، والمبادرات والبرامج الحكومية لرؤية المملكة 2030 ومساهمات مشاريعها في استكمال ودمج النظام الاقتصادي، ونتاج العمل التراكمي لأكثر من (خمسين) وكالة حكومية بالشراكة مع القطاع الخاص.