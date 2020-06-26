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سجل لبنان 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، 34 منهم من المُقيمين المخالطين لوافدين، والحالة المتبقية لوافد من الخارج مؤخراً؛ مما رفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1697 حالة.
وأفادت وزارة الصحة العامة اللبنانية بأن الساعات الـ 24 الماضية شهدت إجراء 2707 فحوصات خاصة بالفيروس، في ظل استقرار حالات الشفاء عند 1144 حالة، وعدد الوفيات على 34 حالة.فيروس كورونا الجديد
26 يونيو 2020 - 5 ذو القعدة 1441 05:33 PM
استقرار حالات الشفاء عند 1144لبنان: 35 إصابة جديدة بكورونا
سجل لبنان 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، 34 منهم من المُقيمين المخالطين لوافدين، والحالة المتبقية لوافد من الخارج مؤخراً؛ مما رفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1697 حالة.
وأفادت وزارة الصحة العامة اللبنانية بأن الساعات الـ 24 الماضية شهدت إجراء 2707 فحوصات خاصة بالفيروس، في ظل استقرار حالات الشفاء عند 1144 حالة، وعدد الوفيات على 34 حالة.
، لبنان: 35 إصابة جديدة بكورونا ،
المصدر : الخليج 365
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