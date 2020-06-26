، شاهد.. 100 متطوع يساهمون في عودة الحياة الطبيعية بأسواق الشرقية ،

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يشارك 100 متطوع يمثلون التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، في حملة تطوعية صحية لتوعية مرتادي الأسواق الشعبية؛ في ظل تخفيف الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا في المملكة.
وأوضحت إداراة التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، أن الحملة انطلقت ضمن شعار "نعود بحذر" وينفذها 100 متطوع في القطاع الصحي بهدف نشر الوعي والتثقيف الصحي بأهمية اتخاذ الاحترازية لأصحاب المحلات والمتسوقين وتزويدهم بالملصقات التوعوية والإرشادية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد COVID19، والمساهمة في العودة إلى الحياة الطبيعية بشكل آمن.
وبينت أن الحملة الميدانية تركز على نشر المعلومات الصحية في 9 أسواق شعبية بالمنطقة الشرقية، شملت الدمام والقطيف والخبر وصفوى والخفجي ورأس تنورة وسلوى، وتستهدف تثقيف 60 ألف مستفيد بمشاركة أكثر من 100 متطوع صحي على مدى أسبوع ومشاركة جميع الفئات المجتمعية، لاسيما الجمعيات الأهلية وغير الربحية ذات العلاقة لمساندة جهود وزارة الصحة في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد COVID - 19، والإسهام في العودة إلى الحياة الطبيعية.
المنطقة الشرقية الأسواق الشعبية
26 يونيو 2020 - 5 ذو القعدة 1441 05:29 PM
حملة صحية لتوعية المتسوقين وتثقيف أصحاب المحلات بأهمية الاحترازاتشاهد.. 100 متطوع يساهمون في عودة الحياة الطبيعية بأسواق الشرقية
يشارك 100 متطوع يمثلون التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، في حملة تطوعية صحية لتوعية مرتادي الأسواق الشعبية؛ في ظل تخفيف الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا في المملكة.
وأوضحت إداراة التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، أن الحملة انطلقت ضمن شعار "نعود بحذر" وينفذها 100 متطوع في القطاع الصحي بهدف نشر الوعي والتثقيف الصحي بأهمية اتخاذ الاحترازية لأصحاب المحلات والمتسوقين وتزويدهم بالملصقات التوعوية والإرشادية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد COVID19، والمساهمة في العودة إلى الحياة الطبيعية بشكل آمن.
وبينت أن الحملة الميدانية تركز على نشر المعلومات الصحية في 9 أسواق شعبية بالمنطقة الشرقية، شملت الدمام والقطيف والخبر وصفوى والخفجي ورأس تنورة وسلوى، وتستهدف تثقيف 60 ألف مستفيد بمشاركة أكثر من 100 متطوع صحي على مدى أسبوع ومشاركة جميع الفئات المجتمعية، لاسيما الجمعيات الأهلية وغير الربحية ذات العلاقة لمساندة جهود وزارة الصحة في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد COVID - 19، والإسهام في العودة إلى الحياة الطبيعية.
، شاهد.. 100 متطوع يساهمون في عودة الحياة الطبيعية بأسواق الشرقية ،
المصدر : الخليج 365
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