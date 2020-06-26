شكرا لمتابعة خبر عن دلائل تشير إلى إدمان الشخص للمخدرات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشفت أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والاتجار غير المشروع بها، اليوم الجمعة، بعض العلامات التي قد تكون مؤشرًا على وجود خلل لدى الفرد وتدل على تعاطيه للمخدرات.

وأوضحت الأمانة، أن من بين تلك الإشارات: التغير المفاجئ في نمط الحياة كالغياب المتكرر والانقطاع عن العمل أو الدراسة، وتدني المستوى الدراسي أو تدني أدائه في العمل، والخروج من البيت لفترات طويلة والتأخر خارج البيت ليلًا.

وتشمل العلامات: التعامل بسرية فيما يتعلق بخصوصياته، تقلب المزاج وعدم الاهتمام بالمظهر والغضب لأتفه الأسباب، التهرب من تحمل المسؤولية واللامبالاة، والإسراف وزيادة الطلب على النقود، وتغيير مجموعة الأصدقاء والانضمام إلى صحبة جديدة.

الميل إلى الانطواء والوحدة؛ فضلًا عن فقدان الوزن الملحوظ نتيجة فقدان الشهية.