شكرا لمتابعة خبر عن وزير الصحة يناشد بالحفاظ على الوالدين بعد وفاة أب بالعدوى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

ناشد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، اليوم الجمعة، بالحفاظ على الوالدين واتباع الإجراءات الاحترازية لمنع انتقال العدوى لهم؛ عقب نقل شاب العدوى لوالده؛ مما أدى لوفاته بسبب معاناته من مرض القلب.‫

وأوضح الدكتور توفيق الربيعة، عبر حسابه على تويتر: " اقترابك يضرهم، وقطيعتك تؤذيهم! "، مضيفًا: "‏ من البر بالوالدين أن لا تَهجرهم، فزيارتك لهم تُسعدهم؛ على أن تترك مسافة بينك وبينهم، مع عدم تقبيلهم، وارتداء الكمامة عند الحديث معهم " .

وفي السياق نفسه، تابع وزير الصحة، قائلًا: "‏ أرجوك حافظ عليهم، لنفرح دومًا بقربهم " .