شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. تطاير الكمامات والقفازات أمام مجمع تجاري بالدمام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى): وثق مقطع فيديو تطاير الكمامات والقفازات أمام أحد المجمعات التجارية بالدمام. وثق مقطع فيديو تطاير الكمامات والقفازات أمام أحد المجمعات التجارية بالدمام. وأظهر مقطع الفيديو تطاير الكمامات، أمام المجمع بكميات كبيرة بفعل الرياح.

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