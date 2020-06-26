شكرا لمتابعة خبر عن الدمام تتصدر عدد حالات الإصابة بكورونا والرياض تتراجع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى): تراجعت الرياض إلى المرتبة السابعة في المدن التي تم تسجيل حالات إصابة بفيروس تراجعت الرياض إلى المرتبة السابعة في المدن التي تم تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا ، إذ سجلت 217 إصابة فقط خلال الـ24 ساعة الماضية. وتصدرت الدمام، المدن بـ346 حالة، ثم الهفوف 332، و المبرز 294، وخميس مشيط 274، وجدة 243، والقطيف 237، وذلك وفقًا لبيان وزارة الصحة اليوم الجمعة. وأعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 3938 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد ليصبح الإجمالي 174577 حالة.

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