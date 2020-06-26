شاهد.. باحة قصر الملك سعود وروعة العمارة القديمة

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): وثّقت صورة تاريخية، باحة قصر الملك سعود بن عبدالعزيز "رحمه الله" عندما كان وليًا للعهد. وثّقت صورة تاريخية، باحة قصر الملك سعود بن عبدالعزيز "رحمه الله" عندما كان وليًا للعهد. ويظهر في الصورة روعة العمارة القديمة، فيما تم التقاطها عام 1370 هــ الموافق 1951 م.

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