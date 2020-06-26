شاهد.. زيارة الملك سعود إلى الهند قبل 65 عاما

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وثق مقطع فيديو قديم مقتطفات تاريخية من زيارة الملك سعود بن عبدالعزيز رحمه الله إلى الهند. وثق مقطع فيديو قديم مقتطفات تاريخية من زيارة الملك سعود بن عبدالعزيز رحمه الله إلى الهند. وشملت الزيارة التجول في تاج محل برفقة رئيس وزراء الهند جواهر نهرو، كما قام بإمامة المصلين في جامع عليكرة، وذلك عام 1955م.

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