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شكرا لمتابعة خبر عن صورة تاريخية لحظة توقيع الملك فيصل ميثاق الأمم المتحدة في مثل هذا اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية اليوم الجمعة عن مرور 75 عام على توقيع المملكة على ميثاق المم المتحدة في مثل هذا اليوم 26 / يونيو عام 1945 م .
ونشرت "الموارد البشرية " صورة تاريخية لحظة توقيع الملك فيصل بن عبد العزيز – رحمه الله – حينما كان وزيراً للخارجية حينها ، مؤكدة أن المملكة من أولى الموقعين على الميثاق الدولي في سان فرينسيسكو .
وأكدت الوزارة أنها تفخر بتمثيلها المملكة في نطاق عملها بمنصات الأمم ومنظماتها وأن تاريخ المملكة معروف بالإلتزام بالعهود والمواثيق .
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