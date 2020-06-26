شكرا لمتابعة خبر عن صورة تاريخية لحظة توقيع الملك فيصل ميثاق الأمم المتحدة في مثل هذا اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية اليوم الجمعة عن مرور 75 عام على توقيع المملكة على ميثاق المم المتحدة في مثل هذا اليوم 26 / يونيو عام 1945 م .

ونشرت "الموارد البشرية " صورة تاريخية لحظة توقيع الملك فيصل بن عبد العزيز – رحمه الله – حينما كان وزيراً للخارجية حينها ، مؤكدة أن المملكة من أولى الموقعين على الميثاق الدولي في سان فرينسيسكو .

وأكدت الوزارة أنها تفخر بتمثيلها المملكة في نطاق عملها بمنصات الأمم ومنظماتها وأن تاريخ المملكة معروف بالإلتزام بالعهود والمواثيق .