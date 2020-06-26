شكرا لمتابعة خبر عن الصحة تُعلن تسجيل 3.938 حالة إصابة جديدة بكورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت وزارة الصحة، عن تسجيل 3.938 حالة إصابة جديدة بفيروس أعلنت وزارة الصحة، عن تسجيل 3.938 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية. وأكدت أنه تم تسجيل 2.589 حالة تعافي جديدة و46 حالة وفاة، ليصل إجمال عدد حالات الإصابة في المملكة إلى 174.577 من بداية الجائحة، و120.471 حالة تعافي، و1.474 حالة وفاة.

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