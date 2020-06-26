صورة نادرة للملك فيصل بن عبدالعزيز والملك خالد والأمير مشعل خلال خطبة الحج

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): نشر حساب متداول صورة نادرة، للملك فيصل بن عبدالعزيز و الملك خالد بن عبدالعزيز و الأمير مشعل بن عبدالعزيز و الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ المفتي الأكبر في نشر حساب متداول صورة نادرة، للملك فيصل بن عبدالعزيز و الملك خالد بن عبدالعزيز و الأمير مشعل بن عبدالعزيز و الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ المفتي الأكبر في السعودية آنذاك . وأظهرت الصورة فضيلة المفتي و خلفه االشيخ عبدالعزيز بن باز و الشيخ إبراهيم بن محمد آل الشيخ و رئيس أحد الوفود الأفريقية يلقي خطبته في الحج .

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