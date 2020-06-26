«الجمارك السعودية» تكشف 4 خطوات لرحلة المستورد المثالي

كشفت الجمارك السعودية، اليوم الجمعة، عن 4 خطوات لرحلة المستورد المثالي؛ وذلك ضمن مبادراتها نحو تيسير التجارة.

وقالت الجمارك، عبر حسابها بتويتر، إن الخطوات تتمثل في التالي: «التسجيل في منصة فسح، والاطلاع على موقع الجمارك لتحديد البنود الجمركية، والحصول على الأذونات اللازمة من جهات الاختصاص، واختيار وتفويض المُخلِّص الجمركي المناسب».

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