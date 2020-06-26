وزارة الصحة: مواطن ينقل كورونا إلى والديه و16 شخصًا بسبب المصافحة

لم يتقيد بالإجراءات الاحترازية عند انتقاله إلى مدينة أخرى
قالت وزارة الصحة إن مواطنًا مصابًا بفيروس كورونا المستجد كوفيد–19 انتقل من مدينة إلى أخرى؛ نقل العدوى إلى والديه و16 فردًا من أسرته؛ وذلك بسبب المصافحة وعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية.
وكشفت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 3938 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 174577، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 120471، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 1474 حالة. وتم تسجيل 46 حالة وفاة، و2589 حالة تعافٍ، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
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