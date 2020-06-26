«أم القرى» تنشر المرسوم الملكي الخاص بنظام صندوق التنمية السياحي

أقر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الجمعة، نظام صندوق التنمية السياحي.

ونشرت الجريدة الرسمية «أم القرى» المرسوم الملكي رقم (م/147) وتاريخ 26/10/1441هـ المتضمن الموافقة على نظام صندوق التنمية السياحي، بالصيغة المرافقة.

وقالت «أم القرى»، في عددها الـ4837، إنه بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/8/1412هـ، والمادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/3/1414هـ، والمادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27/8/1412هـ، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (224-41) بتاريخ 9/10/١٤٤١هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (665) بتاريخ 24/10/١٤٤١هـ– رسمنا بما هو آتٍ:

أولًا– الموافقة على نظام صندوق التنمية السياحي، بالصيغة المرافقة.

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ثانيًا– على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء، والوزراء، ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة –كلٌّ فيما يخُصُّه– تنفيذ مرسومنا هذا.

كما نشرت الجريدة الرسمية «أم القرى»، قرار مجلس الوزراء رقم (665) بتاريخ 24/10/1441هـ، بالموافقة على نظام صندوق التنمية السياحي.

وقالت «أم القرى»، إنه بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 55771 وتاريخ 10/10/1440هـ، في شأن مشروع نظام صندوق التنمية السياحي، ومشروع النظام المشار إليه، والأمر الملكي برقم (أ/30) وتاريخ 26/1/1441هـ، وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (554) وتاريخ 25/4/1441هـ، ورقم (1001) وتاريخ 27/7/1441هـ، والمذكرات رقم (481) وتاريخ 26/6/1441هـ، ورقم (721) وتاريخ 12/9/1441هـ، ورقم (834) وتاريخ 16/10/1441هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، والاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (287-41-د) وتاريخ 25/8/1441هـ، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم (224-41) وتاريخ 9/10/1441هـ، والاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (7255) وتاريخ 20/10/1441هـ– تقرر الموافقة على نظام صندوق التنمية السياحي، بالصيغة المرافقة، كما أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك.

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