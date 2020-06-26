وزارة الموارد البشرية تغيِّر نطاق موقعها الإلكتروني الرسمي

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الجمعة، تعلن عن تغيير نطاق موقعها الإلكتروني الرسمي وحسابات التواصل الاجتماعي، وذكرت الوزارة في بيان لها نشرته عبر تويتر، أنه تم تغيير نطاق موقعها الإلكتروني الرسمي من ( MLSD.gov.sa ) ونطاق موقع وزارة الخدمة المدنية ( MCS.gov.sa) إلى النطاق الجديد.

وأشارت الوزارة إلى أن ذلك جاء بعد الأمر الملكي الكريم رقم: أ/ 455 وتاريخ 1/7/ 1441 هـ، القاضي بضم وزارة الخدمة المدنية إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وتعديل مسماها إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وأضافت أن هذا التغيير يأتي ليتوافق مع توسع الدور الإداري والإشرافي للوزارة الذي صار يشمل القطاعين العام والخاص والتنمية الاجتماعية، وليتناسب مع الدلالات التي تعنيها وتحققها عملية ضم الوزارتين.

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تجدر الإشارة إلى أن التغيير قد اقتضى تغيير حسابات الوزارة والحسابات التابعة لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك لتتوافق مع النطاق الجديد للموقع الإلكتروني الرسمي.

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