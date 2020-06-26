تنبيهات «الأرصاد»: أمطار في جازان.. وسحب رعدية على نجران

نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الجمعة، تنبيهًا إلى هطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وإثارة الأتربة، وارتفاع الأمواج، وتشمل «مدينة جيزان ومحافظات صبيا، وبيش، وأبو عريش، والعارضة، والطوال، وفرسان، والعيدابي، وفيفا، وهروب والمناطق الساحلية المفتوحة»، وتستمر حتى 8 مساءً.
كما نبَّهت إلى سحب رعدية يصحبها نشاط في الرياح السطحية، يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة نجران.
وبينت الهيئة أن الحالة تشمل «مدينة نجران، ومحافظة شرورة»، وتستمر حتى الساعة الـ10 مساءً.
ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.
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