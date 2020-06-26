بـ4 خطوات.. طريقة الاستعلام عن صلاحية تأمين المركبات

أوضحت الإدارة العامة للمرور خطوات الاستعلام عن صلاحية التأمين على المركبات عبر منصة أبشر.

وأكد المرور السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أنه يمكن الاستعلام عن صلاحية التأمين على المركبات عبر منصة أبشر من خلال:

1- تسجيل الدخول في حسابك على أبشر.

2- الذهاب إلى خدمات المركبات» واختيار «الاستعلامات.

3- اختيار«صلاحية التأمين على المركبات».

4- ثم تعبئة الحقول المطلوبة (رقم الهوية، رقم اللوحة، الرمز المرئي)، وسيتم عرض صلاحية التأمين.

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طريقة مبايعة المركبات وتفويضها عبر أبشر

وكان المرور السعودي أعلن على حسابه الرسمي طريقة تفويض المركبات، التسجيل في حساب أبشر من خلال الدخول على حساب أبشر ثم الذهاب إلى: التفاويض ومنها إلى تفاويض المركبات واختيار إضافة مستخدم لمركبة، واختيار إضافة تفويض مركبة (داخل وخارج المملكة).

بعد ذلك يتم اختيار المركبة المراد التفويض عليها، وإدخال بيانات المفوَّض له، فيما تمثّلت الخطوة السابعة والأخيرة في إرسال طلب تفويض القيادة للمفوَّض له للموافقة، وفقًا لمنصة أبشر عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

فيما أوضحت منصة أبشر عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن إتمام خدمة مبايعة المركبات تتم عبر تسجيل الدخول على منصة أبشر، ثم اختر خدمة المركبات، ثم اختر خيار مبايعة المركبات ومن ثم اتبع الخطوات التي ستظهر لك.

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