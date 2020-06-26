صورة امرأة وسط قوات الحرس الملكي تثير إعجاب المغردين

وزارة الدفاع فتحت الباب لانضمام النساء في 2019
نشر الأمير سطام بن خالد آل سعود، صورة تبين الدور الذي وصلت إليه وحققته المرأة السعودية في المجال العسكري، في دليل على قدرتها على النجاح في أي مجال.
وبينت الصورة التي نشرها الأمير سطام عبر حسابه بتويتر، امرأة ترتدي الزي الرسمي للحرس الملكي السعودي وتقف بجانب زميل لها، وهما يرتديان الكمامات الواقية ضمن الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.
ولم يذكر الأمير سطام أي معلومات حول رتبة المرأة العسكرية أو تاريخ التقاط الصورة، لكن يبدو أنها حديثة بسبب الكمامة الواقية من فيروس كورونا.
وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الصورة، مرحبين بما حققته المرأة السعودية في كافة المجالات.
وكان مدير عمليات الدفاع الوطني بوزارة الدفاع سابقًا العميد ركن حسن الشهري، أوضح في أكتوبر الماضي، أن انضمام المرأة إلى القوات المسلحة يعد إضافة مهمة، متوقعًا تدرجها في الرتب العسكرية وصولًا إلى الأعمال القتالية المساندة.
وقال الشهري في مداخلة هاتفية مع برنامج «يا هلا» المذاع على قناة «روتانا خليجية»، إن دخول العنصر النسائي في الجيش يأتي ضمن رؤية المملكة 2030 لتمكين المرأة.
وأضاف أن رؤية المملكة تركزت على إعادة هيكلة قوة عناصر الدولة فيها، وركزت بعد الجانب الاقتصادي على قوى الدفاع الوطني.
وكانت وزارة الدفاع أعلنت في 2019م عن فتح بوابة القبول والتجنيد للتقديم على الوظائف العسكرية النسائية، مشيرةً إلى أن فتح بوابة القبول يشمل الوظائف العسكرية النسائية برتب «جندي أول، وعريف، ووكيل رقيب، ورقيب».
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