اللجنة الوطنية تحذر من 7 مخاطر للمخدرات: الركن الثابت في جميع الجرائم

شددت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات على ضرورة التحرك الدولي لمواجهة هذه الظاهرة الإجرامية التي باتت الركن الثابت في كافة الجرائم بمختلف أنواعها.

وبيَّنت اللجنة –عبر فيديوجراف نشرته على حسابها بتويتر–أن المخدرات تتقاطع مع كل الجرائم الجنائية والأخلاقية والمالية والسياسية والاقتصادية والفكرية.

وكانت اللجنة أشارت في وقت سابق، إلى تعدد الأضرار التي غالبًا ما تصاحب تعاطي المخدرات وإدمانها، إلا أنه لا يمكن الجزم أو التعميم بأن كل تلك الأعراض والأضرار بسبب تعاطي المخدرات، إنما هي مؤشرات ذات دلالة قوية على ذلك، لا سيما في حال وجود أكثر من واحدة منها.

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ومن هذه الأعراض، الإصابة بالأمراض النفسية والعصبية، والإصابة بتليف الكبد والدماغ، والإصابة بالهلاوس السمعية والبصرية، وتدمير الخلايا العصبية بالمخ، والانهيار النفسي وفقدان الذاكرة، ومحاولة الانتحار، والشروع في القتل.

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