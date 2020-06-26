تتصدرهم جماعة الإخوان.. الوزير «آل الشيخ» يعدد المتآمرين على السعودية

عدَّد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، اليوم الجمعة، جملة المتآمرين على السعودية، موضحًا أنهم ما بين «ذميم ومارق وخائن».

وقال الوزير «آل الشيخ»، عبر حسابه بتويتر: «وطني الغالي الله حافظك؛ ففي خيمة الخسة والخذلان والشيطان، تآمر عليك زنديق ذميم، وإخواني مارق، وداعية فتنة خائن، فحفظك الله وفضحهم».

Advertisements

وأضاف: «أخي المواطن في دار التوحيد الصافي مهبط الوحي وحاضن الحرمين وقبلة المسلمين.. هؤلاء الأعداء خططوا لقتلك وتشريدك وتدمير وطنك.. تمسك بعقيدتك وولاة أمرك وأمنك تسلم».

اقرأ أيضًا:

رسميًّا.. السماح بدروس ومحاضرات المساجد.. و«الشؤون الإسلامية» تحدد الضوابط

وزير الشؤون الإسلامية يوجه بتخصيص خطبة الجمعة عن قرار تنظيم الحج

