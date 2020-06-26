موضحًا أنهم ما بين «ذميم ومارق وخائن»
عدَّد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، اليوم الجمعة، جملة المتآمرين على السعودية، موضحًا أنهم ما بين «ذميم ومارق وخائن».
وقال الوزير «آل الشيخ»، عبر حسابه بتويتر: «وطني الغالي الله حافظك؛ ففي خيمة الخسة والخذلان والشيطان، تآمر عليك زنديق ذميم، وإخواني مارق، وداعية فتنة خائن، فحفظك الله وفضحهم».
وأضاف: «أخي المواطن في دار التوحيد الصافي مهبط الوحي وحاضن الحرمين وقبلة المسلمين.. هؤلاء الأعداء خططوا لقتلك وتشريدك وتدمير وطنك.. تمسك بعقيدتك وولاة أمرك وأمنك تسلم».
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كانت هذه تفاصيل خبر تتصدرهم جماعة الإخوان.. الوزير «آل الشيخ» يعدد المتآمرين على السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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