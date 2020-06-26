انضمام السعودية «رسميًّا» إلى اتفاق نيس الخاص بالتصنيف الدولي للسلع والخدمات

أقر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بالموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاق نيس بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات.

ونشرت الجريدة الرسمية «أم القرى»، اليوم الجمعة، المرسوم الملكي رقم (م/137) وتاريخ 19/10/1441هـ، المتضمن الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاق نيس.

وقالت «أم القرى»، في عددها الـ 4837، إنه بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/8/1412هـ، والمادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/3/1414هـ، والمادة (الثامنة عشرة) من نـظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27/8/1412هـ، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (173-36) بتاريخ 22/8/1441هـ،و قرار مجلس الوزراء رقم (623) بتاريخ 17/10/1441هـ– سم الملك بما هو آت:

أولًا– الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاق نيس بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات، بالصيغة المرافقة.

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ثانيًا– على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء، والوزراء، ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة –كلٌّ فيما يخُصُّه– تنفيذ مرسومنا هذا.

كما نشرت الجريدة قرار مجلس الوزراء، رقم (623) وتاريخ 17/10/1441هـ الخاص بالموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية.

وقالت إنه بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 50215 وتاريخ 29/8/1441هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية رقم 22448 وتاريخ 19/5/1440هـ، في شأن اقتراح انضمام المملكة إلى «اتفاق نيس بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات»، وبعد الاطلاع على الاتفاق المشار إليه، والاطلاع على المحضر رقم (297) وتاريخ 7/3/1441هـ المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، والتوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (25-41/10/د) وتاريخ 1/4/1441هـ، وقرار مجلس الشورى رقم (173-36) وتاريخ 22/8/1441هـ، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (6672) وتاريخ 20/9/1441هـ– تقرر الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاق نيس بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات، بالصيغة المرافقة، وقد أُعد مشروع مرسوم ملكي بذلك.

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