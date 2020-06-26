الإطاحة بتشكيل عصابي تورطوا بالسرقة من منازل تحت الإنشاء

صرح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن القبض على تشكيلٍ عصابي مكون من خمسة وافدين (بنجلاديشي وأربعة باكستانيين، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والسادس)، لتورطهم بارتكاب (14) حادثة سرقة لكيابل نحاسية وقواطع كهربائية من منازل تحت الإنشاء في أحياء (ضاحية لبن - السويدي وشبرا - الصحافة - البطحاء - الشفا)، كما ضبطت بحوزتهم سيارة نقل محملة بكمية من المسروقات، وقد تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالتهم إلى النيابة العامة.



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