استكمال الطاقة الاستيعابية لمستشفى شرق جدة بسعة 300 سرير

ويحتوي المستشفى بداخله على قسم موسع للنساء والولادة والأطفال كأكبر قسم للتوليد بجدة، وقسم خاص بطب حديثي الولادة بجميع تخصصاته، إضافة إلى الأقسام الطبية الأساسية الأخرى التي تخدم المرضى كما أنها تضم كادرا طبيا متميزا وعلى مستوى عال من التأهيل الطبي، إضافة إلى وجود أحدث التجهيزات والتقنيات الطبية بالمستشفى. كما يتفرد مستشفى شرق جدة بعدة تخصصات طبية كمراكز علاجية، منها مركز علاج اضطرابات النمو والسلوك، ومركز علاج الألم، ومركز الأورام، وجراحة اليوم الواحد، ووحدة خاصة بالحروق، ومختبر متكامل التجهيز بأحداث المواصفات العالمية الحديثة وفق معايير الجودة إلى جانب العيادات الخارجية بكامل تخصصاتها الطبية المجهزة وفق أحدث التجهيزات الطبية الحديثة لتقديم أفضل رعاية صحية، كما تم توسعة قسم الطوارئ لاستقبال أعلى نسبة ممكنة من المراجعين.
وتشمل السعة الجديدة التي تم تدشينها كلاً من: العناية المركزة والتي أصبحت سعتها الاستيعابية مايقارب (62) سريرا، أما الجراحة والتي تضم عدة غرف للعمليات أصبحت طاقتها الاستيعابية (80) سريرًا، قسم النساء والتوليد (40) سريرًا، الطوارئ بجميع وحداته (41) سريرًا.
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