السعودية اليوم / الجهات الأمنية بالقصيم تضاعف جهودها لتطبيق الاحترازات ‏الوقائية في المنطقة



بريدة 05 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 26 يونيو 2020 م واس

رصدت وكالة الأنباء

وتعمل الجهات الأمنية على إلزام المصلين بلبس الكمام والحضور بالسجاد الخاص لكل مصلي، ‏والالتزام بالتباعد الجسدي، داخل المسجد واتباع المسافة المطلوبة ‏حسب التعليمات الموجودة في كل مسجد، حيث يهدف ذلك لمتابعة الإجراءات الاحترازية والتنسيق مع أئمة المساجد لاعتماد البرتوكولات الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا، والتأكد من التزام المصلين بالتعليمات الصحية.

// انتهى //

16:48ت م

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بريدة 05 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 26 يونيو 2020 م واسرصدت وكالة الأنباء السعودية "واس" ، اليوم جهود الأجهزة الأمنية بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة القصيم، بتوعية المصلين داخل وخارج الجوامع والمساجد المعدة لصلاة الجمعة، بأهمية الالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات الرسمية وذلك بتطبيق الاحترازات ‏اللازمة ‏للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19).وتعمل الجهات الأمنية على إلزام المصلين بلبس الكمام والحضور بالسجاد الخاص لكل مصلي، ‏والالتزام بالتباعد الجسدي، داخل المسجد واتباع المسافة المطلوبة ‏حسب التعليمات الموجودة في كل مسجد، حيث يهدف ذلك لمتابعة الإجراءات الاحترازية والتنسيق مع أئمة المساجد لاعتماد البرتوكولات الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا، والتأكد من التزام المصلين بالتعليمات الصحية.// انتهى //16:48ت م0087

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