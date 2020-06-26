

الكويت 05 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 26 يونيو 2020 م واس

سجلت الكويت اليوم 915 إصابة جديدة بفيروس

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند في بيان: إن حالات الإصابة الـ915 السابقة تضمنت 492 حالة لمواطنين كويتيين بنسبة بلغت 77ر53% و423 لغير الكويتيين بنسبة 23ر46%.

// انتهى //

16:32ت م

0083



الكويت 05 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 26 يونيو 2020 م واسسجلت الكويت اليوم 915 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 43703 حالات، فيما تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين إثر إصابتهما بالفيروس ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 341 حالة وفاة.وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند في بيان: إن حالات الإصابة الـ915 السابقة تضمنت 492 حالة لمواطنين كويتيين بنسبة بلغت 77ر53% و423 لغير الكويتيين بنسبة 23ر46%.// انتهى //16:32ت م0083

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الكويت تسجل حالتي وفاة و915 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.