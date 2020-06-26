السعودية اليوم / مقرر أممي لحقوق الإنسان يدعو الاتحاد الأوروبي لإحباط خطط إسرائيل لضم الأراضي الفلسطينية المحتلة



جنيف 05 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 26 يونيو 2020 م واس

دعا مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المعني بالأراضي الفلسطينية المحتلة مايكل لينك الاتحاد الأوروبي لإحباط الخطط الإسرائيلية لضم أجزاء من الضفة الغربية وغور الأردن.

وقال لينك في بيان أصدره اليوم: إن هذا الضم سيؤدي إلى تدهور كبير في حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، والحياة اليومية لملايين الفلسطينيين، وأن التمدد غير القانوني لإسرائيل على الأراضي المحتلة سيمثل نهاية دولة فلسطينية حقيقية، وسيكون شكلا من أشكال الفصل العنصري، وتجاوزا سياسيا.

ودعا المقرر الأممي المجتمع الدولي وخاصة الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات متضافرة لمواجهة هذه الخطط ، وضمان مساءلة الاحتلال الإسرائيلي عن انتهاكاته، والإصرار على التزام إسرائيل بالقانون الدولي، وردعها بالعواقب السياسية والاقتصادية والدبلوماسية.

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15:54ت م

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