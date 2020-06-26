السعودية اليوم / سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان يستقبل وزير الدولة اللبناني السابق لشؤون تكنولوجيا المعلومات



بيروت 05 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 26 يونيو 2020 م واس

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين في لبنان وليد بن عبد الله بخاري اليوم في مقر السفارة في بيروت وزير الدولة اللبناني السابق لشؤون تكنولوجيا المعلومات عادل افيوني.

وجرى خلال اللقاء البحث في مجمل التطورات الراهنة على الساحتين اللبنانية والإقليمية، إضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

// انتهى //

15:54ت م

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