السعودية اليوم / هيئة المساحة الجيولوجية تُنهي أعمال البرامج الفنية في مجال علوم الأرض



جدة 05 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 26 يونيو 2020 م واس

أنهت هيئة المساحة الجيولوجية

وأفاد المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل أن الهيئة تناولت المحاضرات العلمية التي أثرت مدارك المهتمين والباحثين ، بهدف تبادل الخبرات العلمية بين المختصين من أجل الخروج بتوصيات علمية تخدم الجيولوجيا بشكل عام والاستثمار التعديني في السعودية ، مشيراً إلى أنه تم تقديم عدة محاضرة فنية مهمة عن الجيولوجية التركيبية والصخور الرسوبية ، والتشوه القصي ، والصهارة ، والصخور النارية ، وكذلك إدارة الأزمات والكوارث ، وأيضًا استخدامات الاستشعار عن بعد في الجيولوجيا والكثير من المحاضرات الجيولوجية المفيدة.

وأكد أبا الخيل أن الهيئة بصدد نشر التوصيات الفنية لهذا التجمع الدولي الذي حظي باهتمام وحضور كبير من عدة دول عربية وأجنبية .

// انتهى //

15:44ت م

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جدة 05 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 26 يونيو 2020 م واسأنهت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية أمس أعمال تنظيم البرامج الفنية في مجال علوم الأرض التي أقيمت برعاية مبادرة البرنامج العام للمسح الجيولوجي ، وقدمها نخبة من المتخصصين من الهيئة ، وكلية علوم الأرض "عبر الاتصال المرئي" .وأفاد المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل أن الهيئة تناولت المحاضرات العلمية التي أثرت مدارك المهتمين والباحثين ، بهدف تبادل الخبرات العلمية بين المختصين من أجل الخروج بتوصيات علمية تخدم الجيولوجيا بشكل عام والاستثمار التعديني في السعودية ، مشيراً إلى أنه تم تقديم عدة محاضرة فنية مهمة عن الجيولوجية التركيبية والصخور الرسوبية ، والتشوه القصي ، والصهارة ، والصخور النارية ، وكذلك إدارة الأزمات والكوارث ، وأيضًا استخدامات الاستشعار عن بعد في الجيولوجيا والكثير من المحاضرات الجيولوجية المفيدة.وأكد أبا الخيل أن الهيئة بصدد نشر التوصيات الفنية لهذا التجمع الدولي الذي حظي باهتمام وحضور كبير من عدة دول عربية وأجنبية .// انتهى //15:44ت م0072

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.