السعودية اليوم / جامعة جازان تدرب 1105 موظفين وموظفات خلال العام الحالي



جيزان 05 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 26 يونيو 2020 م واس

بلغ عدد المستفيدين من البرامج التدريبية الموجهة لموظفي جامعة جازان التي تم تنفيذها داخل وخارج المملكة خلال العام الجامعي الحالي 1440/1441هـ 1105 موظفين وموظفات بمختلف كليات وعمادات وإدارات الجامعة.

وأوضح وكيل الجامعة الدكتور محمد معشي أن الجامعة أرادت من تنفيذ هذه البرامج والدورات تنمية وتطوير المهارات الوظيفية لرأس المال البشري من خلال إكساب الموظفين مختلف المعارف والمهارات التي تساعدهم في تنفيذ مسؤولياتهم ومهامهم الوظيفية بكفاءة وفعالية، بما يتوافق وخطة البرنامج الوطني للتدريب لرؤية المملكة 2030 ، مؤكداً حرص إدارة الجامعة بمتابعة من معالي رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني على تدريب منسوبيها من الإداريين والإداريات بشكل دائم ومستمر ، من خلال تمكينهم من الالتحاق بالبرامج التدريبية لتطوير وتحسين جودة العمل الإداري المقدم لجميع المستفيدين.

فيما أشار مدير إدارة تنمية الموارد البشرية بالجامعة أحمد الأصم إلى أن إجمالي تلك البرامج شملت البرامج المقدمة من معهد الإدارة التي استفاد منها 331 موظفاً وموظفة، والدورات التدريبية التي نفذتها الجامعة لمنسوبيها داخل مقراتها ، واستفاد منها 699 موظفاً وموظفة ، إلى جانب الدورات التدريبية الدولية التي بلغ عدد المستفيدين منها 75 موظفاً وموظفة من منسوبي ومنسوبات الجامعة.

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15:40ت م

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