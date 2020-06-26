السعودية اليوم / محافظ العيدابي يقف ميدانياً على عدد من مشروعات المحافظة



العيدابي 05 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 26 يونيو 2020 م واس

وقف محافظ العيدابي عبدالله بن محمد الظافري مساء أمس على عدد من مشاريع ‫المحافظة، وذلك في إطار الجولات الميدانية التي تشمل مختلف المرافق والمشاريع التنموية .

وشملت الجولة مشروع إنشاء المجمع التعليمي للبنات بعيبان ، ومشروع الرعاية الصحية الأولية بمركز بلغازي ، حيث اطلع خلال الجولة على مراحل سير العمل ونسب الإنجاز .

وأكد الظافري أن الجولة جاءت بناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وسمو نائبه ، مُشدداً على ضرورة مضاعفة الجهود وبذل المزيد لتقديم الخدمات التنموية للمواطنين وتوفير كل ما يحتاجه المواطن من الخدمات .

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15:39ت م

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