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فيديو.. خبير اقتصادي يكشف أفضل موعد لشراء السيارات الجديدة
مع اقتراب تطبيق زيادة القيمة المضافة
متابعات الخليج 365 - الرياض
نصح الخبير الاقتصادي الدكتور ماهر السيف، الأشخاص الذين لديهم نيّة لشراء السيارات الجديدة أن يتمهلوا، حتى نهاية 2020، مشيرًا إلى أن السبب وراء ذلك يرجع إلى توقعات بانخفاض الطلب على العقارات، والسيارات، وبالتالي سيكون هناك انخفاض كبير في الأسعار نتيجة للعرض الكبير.
زيادة الطلب على السيارات الجديدة
وأضاف الدكتور ماهر السيف خلال حواره عبر الأقمار الاصطناعية لبرنامج يا هلا المذاع على فضائية روتانا خليجية، مساء أمس، أن رئيس لجنة التجارة بغرفة الشرقية، قال في تصريحات سابقة إنه خلال الأيام التي تسبق تطبيق الزيادة في ضريبة القيمة المضافة سيكون هناك زيادة ملحوظة في شراء السيارات، متوقعًا تراجع أسعار السيارات الجديدة خلال الأشهر المقبل.
زيادة الثقافة الشرائية
ونصح الخبير الاقتصادي المستهلكين في السعودية إلى الانتباه والثقافة، والوعي المالي، وإدارة أموالهم بصورة صحيحة في حياتهم الشخصية موضحًا أنه إذا “كان المستهلك ليس بحاجة للسيارة الآن، فلماذا يذهب لشراء سيارة ويستعجل في ذلك”. وتابع: ” نحن جزء من العالم، واقتصادنا جزء منه، وجميع بلدان العالم تعاني من انهيار في مبيعات السيارات“، ولفت النظر إلى أن الشحن في الفترة السابقة لم يكن هناك أنواع جديدة، وموديلات العام، والعدد الكافي من السيارات.
التلاعب في أسعار السيارات الجديدة
وأوضح الخبير الاقتصادي أن السيارة إذا ما وصلت أراضي المملكة قبل يوم 1 يوليو 2020 فلن تخضع إلى زيادة ضريبة القيمة المضافة وشدد على أهمية انتباه وزارة التجارة لأي معارض سيارات تتلاعب من خلال وضع الضريبة على السيارات التي وصلت قبل التاريخ السالف الذكر.
يذكر أنه اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل سوف يتم زيادة ضريبة القيمة المضافة من 5 إلى 15 % على السلع المستوردة والتي يتم فسحها بعد هذا التاريخ.
وشهدت أسواق السيارات خلال الفترة الماضية إقبالًا كبيرًا للشراء قبل تطبيق زيادة القيمة المضافة.
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