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مواطن ينقل عدوى كورونا لوالديه و16 فردًا من أسرته
توفي أبوه المصاب بأمراض في القلب
متابعات الخليج 365 - الرياض
تسبب مواطن في نقل عدوى كورونا لوالديه وعدد كبير من أفراد أسرته بسبب الإهمال في تطبيق الإجراءات والاحترازات التي أعلنت عنها الجهات الصحية.
عدوى كورونا في السعودية
وقالت وزارة الصحة اليوم: بسبب المصافحة وعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية تسبب مواطن عائد من مدينة أخرى في نقل العدوى لوالديه و لـ 16 فردًا من أسرته.
وتابعت الصحة أن والد متابعات الخليج 365 توفي بسبب عدوى كورونا حيث كان يعاني من مرض في القلب – رحمه الله -.
أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (3938) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (2589) حالة.
إجمالي حالات كورونا في السعودية
وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بكورونا في المملكة إلى (174577) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (120471) حالة.
وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أكد أن سبب ارتفاع الحالات النشطة من بين المصابين بفيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة يعود إلى استمرار المخالطة المجتمعية متوقعًا ارتفاع الإصابات والوفيات بفيروس كورونا خلال الأيام المقبلة.
وأوضح متحدث الصحة أن 50 % من الحالات الحرجة التي تتلقى العلاج في العناية المركزة لديها أمراض مزمنة، وهي فئة خطرة في الحصول على مضاعفات.
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