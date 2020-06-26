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الدمام تسجل أعلى حالات كورونا الجديدة والحالات الحرجة 2273

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2020-06-26

الدمام تسجل أعلى حالات كورونا الجديدة والحالات الحرجة 2273

متابعات الخليج 365 - الرياض

سجلت الدمام أعلى حالات كورونا الجديدة التي تم رصدها خلال الـ24 ساعة الماضية فيما كشفت وزارة الصحة عن تعافي (2589) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (120471) حالة.

عدد الحالات النشطة في  

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (52632) حالة من بينها (2273) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.
وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (174577) حالة، توفي منهم (1474) حالة.

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توزيع حالات كورونا الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (3938) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة كما يلي: الدمام 364، الهفوف 332، المبرز 294، خميس مشيط 274، جدة 243، القطيف 273، الرياض 217.

 



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