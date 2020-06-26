السعودية | السعودية.. 3938 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 120471

شكرا لقرائتكم السعودية.. 3938 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 120471 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، تسجيل 3938 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 174577 حالة.

كما أعلنت الصحة السعودية تعافي 2589 حالة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 120471.

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وأشارت إلى تسجيل 46 حالة وفاة جديدة، ليصل مجمل عدد الوفيات إلى 1474 حالة.

وأمس الخميس، أكد وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية أن الكمامات بمختلف أنواعها جزء مهم من إجراءات الوقاية في هذه المرحلة مع الإجراءات الأخرى، مشدداً على قدرتها على منع انتقال العدوى.

من جهته، كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية، جراح الجراح، أمس الخميس، أن هناك 9 مصانع موزعة على مناطق ومحافظات المملكة، يصل إنتاجها اليومي إلى مليونين ونصف المليون كمامة يومياً، لتغذية احتياجات السوق السعودي، تشمل متطلبات الممارسين الصحيين في المستشفيات والقطاعات والمراكز الصحية ومنشآت العمل الحكومية والخاصة، والمواطنين للتصدي بكل الوسائل والطرق لهذه الجائحة.