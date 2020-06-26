أمير سعودي يحتقل بأول سيدة فى الحرس الملكي السعودي

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 26 يونيو 2020 03:16 مساءً - ‏ساعتين مضت أخبار السعودية 208 زيارة

تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي في السعودية، صورة لامرأة من عناصر الحرس الملكي السعودي، الأمر الذي حظي بتفاعل واسع، كونه يمثل أمرًا غير مسبوق في المملكة.

وأعاد الأمير السعودي، سطام بن خالد آل سعود، نشر الصورة التي تظهر امرأة ترتدي الزي الرسمي للحرس الملكي السعودي تقف إلى جانب زميل لها، وهما يرتديان كمامات واقية، ما أثار درود فعل فعل مرحبة في تعليقات مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.

وبرز وسم (هاشتاج) حمل اسم “الحرس الملكي” متصدرًا قائمة أكثر المواضيع المتداولة على موقع “تويتر” في السعودية بالإضافة إلى محرك البحث جوجل