محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 26 يونيو 2020، تسجيل 3938 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)؛ ليصبح الإجمالي 174577 حالة. وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 2589 حالة تعافٍ جديدة؛ وبذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 120471 حالة ولله الحمد. وأكدت "الصحة" تسجيل 46 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع الإجمالي إلى 1474 حالة وفاة. وقالت الوزارة: إن الحالات الحرجة ارتفعت إلى 2273 حالة.وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد 26 يونيو 2020 - 5 ذو القعدة 1441 03:35 PM Advertisements "الصحة" تعلن تسجيل 3938 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 174577 2 8 24,107 "الصحة" تعلن تسجيل 3938 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 174577 أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 26 يونيو 2020، تسجيل 3938 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)؛ ليصبح الإجمالي 174577 حالة. وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 2589 حالة تعافٍ جديدة؛ وبذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 120471 حالة ولله الحمد. وأكدت "الصحة" تسجيل 46 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع الإجمالي إلى 1474 حالة وفاة. وقالت الوزارة: إن الحالات الحرجة ارتفعت إلى 2273 حالة. الكلمات المفتاحية ، "الصحة" تعلن تسجيل 3938 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 174577 ،

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