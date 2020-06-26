محمد بن مسعود - الدمام - توفيت حرم الشيخ عبدالرحمن بن إبراهيم أبوحربة، وتمت الصلاة عليها في جامع عبدالله بن عباس في الطائف.

"الخليج 365" تتقدم بخالص العزاء والمواساة لزوج الفقيدة ، وأبنائها محمد أبوحربة المدير الإقليمي لمجموعة إنتركونتيننتال بمكة المكرمة والمدينة المنورة ، والعميد فيصل أبوحربة، من منسوبي وزارة الداخلية ، وإلى ابنة الفقيدة وأحفادها وكل عائلة أبوحربة وأقاربهم . سائلين المولى أن يتغمدها بواسع رحمته ويلهم ذويها الصبر والسلوان .

إنا لله وإنا اليه راجعون وفاة حرم "أبو حربة" بالطائف صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-06-26 توفيت حرم الشيخ عبدالرحمن بن إبراهيم أبوحربة، وتمت الصلاة عليها في جامع عبدالله بن عباس في الطائف.

"الخليج 365" تتقدم بخالص العزاء والمواساة لزوج الفقيدة ، وأبنائها محمد أبوحربة المدير الإقليمي لمجموعة إنتركونتيننتال بمكة المكرمة والمدينة المنورة ، والعميد فيصل أبوحربة، من منسوبي وزارة الداخلية ، وإلى ابنة الفقيدة وأحفادها وكل عائلة أبوحربة وأقاربهم . سائلين المولى أن يتغمدها بواسع رحمته ويلهم ذويها الصبر والسلوان .

إنا لله وإنا اليه راجعون Advertisements 26 يونيو 2020 - 5 ذو القعدة 1441 03:12 PM توفيت حرم الشيخ عبدالرحمن بن إبراهيم أبوحربة، وتمت الصلاة عليها في جامع عبدالله بن عباس في الطائف.

"الخليج 365" تتقدم بخالص العزاء والمواساة لزوج الفقيدة ، وأبنائها محمد أبوحربة المدير الإقليمي لمجموعة إنتركونتيننتال بمكة المكرمة والمدينة المنورة ، والعميد فيصل أبوحربة، من منسوبي وزارة الداخلية ، وإلى ابنة الفقيدة وأحفادها وكل عائلة أبوحربة وأقاربهم . سائلين المولى أن يتغمدها بواسع رحمته ويلهم ذويها الصبر والسلوان .

إنا لله وإنا اليه راجعون ، وفاة حرم "أبو حربة" بالطائف ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة حرم "أبو حربة" بالطائف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.