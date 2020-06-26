شكرا لقرائتكم خبر عن خطباء الجوامع بالمملكة: قرار محدودية الحج يؤكد حرص القيادة على تحقيق مقاصد الشريعة والان نبدء بالتفاصيل

خصص خطباء الجمعة في مختلف محافظات ومناطق المملكة اليوم خطب صلاة الجمعة عن قرار إقامة حج هذا العام بأعداد محدودة جدًا للراغبين في أداء مناسك الحج من مختلف الجنسيات من المقيمين داخل المملكة، مشيرين إلى موافقته لمقاصد الشريعة الإسلامية السمحة في الحفاظ على النفس البشرية، لاسيما في ظل جائحة كورونا ( كوفيد 19).

ونوه الخطباء بالجهود المبذولة والخدمات المتواصلة والعناية الفائقة التي أولتها القيادة للحرمين الشريفين وضيوف الرحمن من الحجاج والمعترين والزوار، مؤكدين أن المملكة راعت مقاصد الشريعة السمحاء في قرار الحج من أجل أمن وسلامة الحجيج وتوفير كل أسباب الراحة والطمأنينة لهم ليؤدوا نسكهم بكل يسر وسهولة.

وأشاروا إلى منافع الحج التي خصها الله به؛ فالحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ومن حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، والتعارف والتآلف بين المسلمين وتعاونهم على البر والتقوى، وأن من تيسير الله تعالى على هذه الأمة أن جعل فرضه عليهم مرة واحدة في العمر تخفيفاً وتسهيلاً.

وأكدوا أن قرار إعلان هذه الشعيرة العظيمة في ظل هذه الظروف التي يعاني منها العالم بأكمله يأتي للحفاظ على هذا الركن العظيم من التعطيل، وللحفاظ على أرواح الناس وحياتهم وصحتهم محلياً وعالمياً، سائلين المولى القدير أن يعافي الجميع منه، وأن يجزي القيادة كل خير على جهودها لحفظ أمن وسلامة الحجاج والسهر على راحتهم.